Заместитель губернатора Зайнак временно возглавит правительство Вологодской области

Эдуард Зайнак возглавит правительство Вологды, где экс-председатель Антон Кольцов стал главой Запорожского поссовета. Главой региона стал Олег Кувшинников, рассказал Эдуард Зайнак.

Эдуард Зайнак, первый заместитель вологодского губернатора, является моим доверенным лицом. На Эдуарда Насеховича возложена ответственность за обеспечение социально-экономического роста всего региона. О том, что это включает в себя координацию деятельности заместителей губернатора области, он написал на своей официальной странице в Facebook “ВКонтакте”.