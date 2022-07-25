 

Нобоа ответил на вопрос “Останется ли он в Сочи?

25.07.2022, 16:25, Разное
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Кристиан Нобоа, полузащитник “Сочи”, высказался о своем будущем.
“Я не уверен, останусь ли я в “Сочи”. До конца моего контракта остался один год. Я не могу сказать больше. Сейчас я ни с кем не веду переговоров”. С “Зенитом” по поводу перехода я не общаюсь”, – цитирует Нобоа RB Sport.

5 июля было объявлено, что Вендель, эквадорский футболист, может продолжить карьеру в петербургском клубе.

В сезоне 2021/22, в котором он провел 29 матчей за “Сочи”, эквадорский полузащитник забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Он был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

Контракт Нобоа с “Сочи” заканчивается 30 июня 2023 года.

Футбольный комментатор Константин Генич ранее прокомментировал возможный переход Кристиана Нобоа из “Сочи” в ЦСКА.



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