Омская область прокомментировала текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19
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За последние 24 часа в Омске было выявлено 60 случаев заболевания COVID-19. В регионе госпитализировано 17 человек.
Всего в области заболел 209 721 человек. Всего лечение получили 209 721 человек, из них 43 – за последние сутки.
Утро.ру сообщило, что в тот же день в РФ была зарегистрирована 6 571 коронавирусная инфекция.
Владимир Болибок (иммунолог) ранее пояснил о последствиях COVID-19.
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