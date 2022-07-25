Омская область прокомментировала текущую ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За последние 24 часа в Омске было выявлено 60 случаев заболевания COVID-19. В регионе госпитализировано 17 человек.

Всего в области заболел 209 721 человек. Всего лечение получили 209 721 человек, из них 43 – за последние сутки.

Утро.ру сообщило, что в тот же день в РФ была зарегистрирована 6 571 коронавирусная инфекция.

Владимир Болибок (иммунолог) ранее пояснил о последствиях COVID-19.