 

Наблюдать за выборами в Москве смогут более 10 тысяч человек

25.07.2022, 15:55, Разное
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На встрече присутствовали глава Общественного штаба Вадим Ковалев, его заместители – руководитель Электронного штаба Илья Массух и глава Группы мобильного реагирования Максим Буре, а также члены столичной Общественной палаты и политических партий.

Принято решение о начале набора наблюдателей. Они будут обеспечивать прозрачность голосования на избирательных участках.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил о готовности набрать более 10 тысяч избирателей. Они будут следить за ходом волеизъявления жителей столицы.

Отдать голос можно будет на избирательных участках и онлайн. Стать участниками дистанционного голосования смогут пользователи портала mos.ru с полной учетной записью.

Во второй половине августа пройдет общегородское тестирование системы электронного голосования. Специалисты проверят работу всех компонентов.

Использование дистанционного голосования поддерживает большинство партий, отметила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

“Ведь это прозрачная, надежная и безопасная система, в чем мы уже неоднократно убедились. Кроме того, электронное голосование позволяет привлечь к выборам еще больше людей”, – сказала она.

С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.



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