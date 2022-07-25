 

Синоптик назвала сроки возвращения прохладной погоды

25.07.2022, 15:52, Новости дня
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На протяжении всей недели в столичном регионе ожидается теплая погода с небольшими кратковременными дождями. К выходным москвичей ожидает прохлада, рассказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Погода на неделе будет неустойчивая, с кратковременными дождями, но очень теплой, жаркой, особенно в первой половине недели. Наиболее жаркими будут вторник и среда. Во вторник в Москве прогнозируется 28–30 градусов, а в среду – 29–31. Будут кратковременные дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 15–17 м/с», – говорит Макарова.

Мокрая погода и примерно такой же вечер в столице прогнозируется и в четверг, продолжает синоптик. Однако температура будет ниже – 25–27 градусов. За холодным фронтом, который придет 28 июля, погода станет более прохладной.

«Ночью ожидается понижение температуры. Преобладающее значение ночной температуры – 10–15 градусов, в дневные часы – от 21 до 26 выше нуля. В субботу будет чуть прохладнее – 20–26. Также будут местами небольшие кратковременные дожди, несильный северо-западный ветер – 3–8 м/с», – делится специалист.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на всей европейской части РФ в течение пяти ближайших дней, исключая Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), будет держаться температура 25–30 градусов. Август в Москве, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, по предварительным данным, начнется с дождей, передает «Вечерняя Москва». Температура воздуха не будет превышать 20–25 градусов тепла.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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