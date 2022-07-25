Постпред России заявил о неготовности ЕС отказаться от российского газа

Евросоюз не может позволить себе отказаться от поставок газа из России, сообщил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

«Называть этот пакет санкций седьмым означало бы его переоценивать <…>. Если говорить серьезно о седьмом пакете санкций, то это может быть только газовый пакет. Но отказаться от российского газа ЕС явно не готов», – цитирует ТАСС Чижова.

По его мнению, шаги по сдерживанию РФ «отражают нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы» в отношении дальнейших действий сообщества.

Напомним, седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из РФ золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.

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