Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из порта Одессы

Зерновой терминал Одессы находится на значительном расстоянии от военных объектов, никаких препятствий для вывоза зерна не существует и Россия их не создавала, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается целей, по которым были нанесены высокоточные удары, то они расположены в отдельной части одесского порта, в так называемой военной части военного порта. Целями этими являлся боевой катер военно-морских сил Украины и склад с боеприпасами, куда недавно доставили противокорабельные ракеты «Гарпун» для того, чтобы создавать угрозы для российского Черноморского флота, теперь эти «Гарпуны» нам угроз не представляют», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По словам министра, эксперты подтвердили, что зерновой терминал одесского порта находится на значительном удалении от военной части.

«Никаких препятствий для того, чтобы зерно в соответствии с подписанными договоренностями в Стамбуле начало доставляться к заказчикам, не существует, и мы их не создавали», – подчеркнул глава российского МИД.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в «продуктовой сделке» нет ничего, что запрещало бы продолжать спецоперацию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разъяснила, что ракеты «Калибр» высокоточным ударом уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта. Американские СМИ отметили, что Россия своим ударом не нарушила договоренностей по экспорту украинского зерна.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

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