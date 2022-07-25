В России возобновят печать купюр номиналом 15 рублей

Банк России может в конце этого года возобновить печать пятнадцатирублевой купюры.

Такое решение связано с многочисленными просьбами петербуржцев, которые лишились возможности наблюдать городские достопримечательности после выхода банкноты из оборота.

По словам запреда ЦБ Сергея Белова, изначально решение изъять такие банкноты приняли в связи с дефицитом импортных комплектующих: бумаги и специальной краски. После запуска программы параллельного импорта проблема была решена.

– В петербургском хранилище Центробанка сохранились купюры 2021 года выпуска. Их хватит приблизительно на год, но сейчас мы уже завезли необходимое оборудование из-за рубежа и перепрограммировали банкоматы, правда, устройства пока не принимают пятнадцатирублёвки, но выдают по запросу, – пояснил представитель финансового регулятора.

Пятнадцатирублёвая купюра была введена в оборот весной 2021 года. Она посвящена достопримечательностям Санкт-Петербурга. На реверсе банкноты изображён Смольный, как символ прошлого города, на аверсе – Лахта-центр, который, по задумке дизайнеров, знаменует будущее Северной Пальмиры.

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