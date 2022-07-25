 

Бывший “Водоканалстрой” был подожжен жителем Санкт-Петербурга

25.07.2022, 15:00, Разное
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По данным МЧС, “происходит горение в неэксплуатируемом трехэтажном здании на площади 400 квадратных метров”.
Информация о пострадавших не поступала.

Для ликвидации пожара потребовалось 72 человека и 17 единиц техники.

Ранее в Санкт-Петербурге было проведено уголовное расследование по факту пожара на Невской мануфактуре. Обвинения были предъявлены двум руководителям.

Во время пожара, произошедшего 12 апреля 2021 года, травмы получили трое спасателей. Один из них погиб.



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