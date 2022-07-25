Эксперт считает, что на стоимость икры не повлияет введение Россией маркировки для нее

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25.07.2022, 15:00, Разное
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На него не повлияет введение российской маркировки для лососевой икры и икры осетровых. Такое мнение ТАСС высказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Пилотный проект не будет стоить участникам никаких денег. Компании бесплатно получат необходимое оборудование и коды маркировки. На стоимость икры маркировка не повлияет – это подтверждено опытом по другим продуктам и экспертами, которые проводят исследования перед введением маркировки.

Он также сообщил, что Центр развития перспективных технологий готов провести эксперимент по маркировке икры к 2022 году. Как и в других отраслях, маркировка позволит защитить потребителей от нелегальной продукции, а также снизить риски для их жизни и здоровья. Отрасль была тщательно проанализирована, и все детали маркировки икры продуманы. Он сказал, что правительство определит срок реализации пилотного проекта.

Ранее пресс-служба правительства Камчатки сообщала, что камчатская икра вскоре может получить маркировку, указывающую на высокое качество продукции.



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