В Свердловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области сложились неблагоприятные условия, которые могут привести к распространению опасных примесей. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 26 июля.

В Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Такие условия будут наблюдаться на ее территории с 20 часов 25 июля до 20 часов 26 июля, а затем вновь 26 июля. Данное предупреждение объявлено об опасности первой степени. “Предупреждение было отменено в 20 часов 26 июля”, – говорится в сообщении.