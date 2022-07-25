 

В Свердловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия

25.07.2022, 15:00, Разное
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По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области сложились неблагоприятные условия, которые могут привести к распространению опасных примесей. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до 26 июля.
В Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Такие условия будут наблюдаться на ее территории с 20 часов 25 июля до 20 часов 26 июля, а затем вновь 26 июля. Данное предупреждение объявлено об опасности первой степени. “Предупреждение было отменено в 20 часов 26 июля”, – говорится в сообщении.



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