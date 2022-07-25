 

Страшная авария в Башкортостане унесла жизни пятерых

25.07.2022, 14:34, Разное
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Автобус с пассажирами следовал из населенного пункта Языково следовал в Уфу, пишет Царьград. На 1413-м километре Ford Transit столкнулся с грузовиком, который стоял на крайней полосе, об этом сообщает Общественная служба новостей. Авария произошла в 11 утра в понедельник 25 июля.

В момент столкновения в салоне автобуса находились 20 человек. Как сообщает RT, пять человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

Видео с места происшествия появилось в распоряжении телеканала “360”. Судя по кадрам, в результате аварии микроавтобус сильно покорежило.



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