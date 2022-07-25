Страшная авария в Башкортостане унесла жизни пятерых

Автобус с пассажирами следовал из населенного пункта Языково следовал в Уфу, пишет Царьград. На 1413-м километре Ford Transit столкнулся с грузовиком, который стоял на крайней полосе, об этом сообщает Общественная служба новостей. Авария произошла в 11 утра в понедельник 25 июля.

В момент столкновения в салоне автобуса находились 20 человек. Как сообщает RT, пять человек погибли, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

Видео с места происшествия появилось в распоряжении телеканала “360”. Судя по кадрам, в результате аварии микроавтобус сильно покорежило.