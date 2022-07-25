Женщину задушили в туалете на подмосковной станции

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25.07.2022, 14:32, Разное
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На подмосковной станции Нахабино в туалете обнаружили труп женщины. По предварительным данным, причиной смерти могло стать удушение. Как сообщает VSE42.RU, по горячим следам удалось задержать подозреваемого.

Мужчина познакомился с девушкой накануне. Он зашел за ней в общественный туалет, задушил, а затем забрал мобильный телефон и украшения. По данным телеканала “360”, ранее подозреваемый уже был судим. Возбуждено уголовное дело.



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