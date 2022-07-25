 

Овдовел, прожив в браке 28 лет, а спустя год женился на новой пассии: личная жизнь Андрея Норкина

25.07.2022, 14:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Карера Андрея Норкина неразрывно связана с программой “Место встречи”, которую он ведет уже долгие годы. Многие поклонники с любопытством следят за творческой деятельностью телеведущего, однако его личная жизнь всегда вызывала у публики не меньший интерес. За последние несколько лет Норкин потерял супругу, с которой был счастлив долгие годы, и встретил новую любовь. Пока одни радуются, что журналист нашел в себе силы жить дальше, другие осуждают его за поспешную женитьбу.

В первый раз Андрей Норкин женился еще в юности. Он связал себя узами брака в 1985 году, но семейная жизнь продлилась недолго. Сегодня ведущий предпочитает не вспоминать о первом союзе, ведь вскоре в его жизни сложился второй – по-настоящему крепкий и гармоничный.

Со второй избранницей, Юлией Рыбаковой, журналист познакомился во время работы на радио в начале 90-х. К моменту встречи и Норкин, и Рыбакова уже успели потерпеть фиаско в любви, но прошлый неудачный опыт не стал для них преградой. Коллегу сразу поняли, что их знакомство не случайно, и решились стать мужем и женой уже спустя несколько месяцев.

После свадьбы телеведущий усыновил ребенка Юлии от первого брака. Через пару лет у супругов родилась общая дочка Александра. Помимо родных детей, у пары появилось еще двое приемных. В 2002 году Норкины усыновили брошенного биологической матерью в роддоме Артема, а через пару лет узнали, что женщина отказалась и от второго сына. Алексей тоже попал в семью и воссоединился с братом.

Воспитывать такую ораву детей было нелегко, к тому же, семья не раз сталкивалась с финансовыми трудностями. К счастью, вместе супругам удалось преодолеть все преграды. Юлия и Андрей построили крепкий союз, во всем поддерживали друг друга и прожили в браке 28 лет. Казалось, что впереди их ждут еще долгие годы счастливой семейной жизни, но судьба распорядилась иначе.

4 июня 2020 году жена телеведущего скоропостижно скончалась. Трагическое известие застало Норкина в телеэфире.

Овдовевший журналист тяжело переживал утрату, но смог найти в себе силы жить дальше. Андрей Норкин снова вернулся в работе, проводил много времени с семьей, стал дедушкой во второй раз. Личная жизнь телеведущего тоже не стояла на месте. Осенью 2021 года он неожиданно для всех женился на новой пассии.

Избранницей знаменитости стала педагог и руководитель торговой компании Ирина Бородина. Возлюбленная старше Норкина на 7 лет и имеет двоих дочерей от прошлых отношений. Увы, порадоваться за пару смогли не все. Некоторые осудили журналиста за поспешный брак и принялись распускать грязные слухи. Впрочем, главное, что поклонники и близкие телеведущего всецело поддержали его решение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.20 / Испытатели вакцины от Pfizer пожаловались на непреодолимое желание покупать товары Microsoft

06.08.20 / Кэмерон Диас дала большое интервью Гвинет Пэлтроу: про уход из кино и то, как она решилась стать матерью

29.11.21 / Половина россиян недовольна качеством медицинской помощи по ОМС

31.12.21 / С наступающим, родные!  – Личное мнение

30.05.21 / Коллаген нужен коже, но в креме он абсолютно бесполезен

14.01.22 / К чему могут привести санкции США против Путина – мнения политологов

06.02.22 / Сожгла все мосты и отрезала пути к отступлению: почему Людмила Полякова полюбила одиночество

28.07.21 / Новые безнравственные нападки главы МИД России на Вселенского Патриарха

20.01.22 / Безупречный Nude: правила и косметика для «макияжа без макияжа»

26.02.21 / Скандалы: Татарских банкиров собирают в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика