 

В Москве началась реставрация монумента “Покорителям космоса”

25.07.2022, 14:32, Разное
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В Москве возле станции метро “ВДНХ” началась реставрация 110-метрового монумента “Покорителям космоса”, сооруженного почти 60 лет назад. Он является памятником архитектуры, объектов культурного наследия федерального значения, поэтому эксперты проработали план работ до мелочей.

Специалисты полностью приведут в порядок знаменитый монумент. Поскольку большая часть работ будет проходить на высоте, к ним привлекут промышленных альпинистов. Возле мемориального комплекса уже установили ограждение. Сейчас создают временный строительный городок, проводят все необходимые коммуникации и монтируют
строительные леса.

Первым делом памятник очистят от грязи, после чего начнется реставрация гранитных плит облицовки и титановых пластин. Также специалисты восстановят гидроизоляцию, устранят сколы и проведут некоторые работы на гранитном стилобате, который является крышей Музея космонавтики. Позже поверхности покроют защитными составами.

Кроме того, пройдет реставрация памятника Константину Циолковскому. Его очистят, устранят сколы и повреждения, восполнят утраченные фрагменты. Этот монумент тоже покроют защитными составами.

Напомним, памятник “Покорителям космоса” был открыт рядом с ВДНХ в октябре 1964 года – ровно через семь лет после запуска “Спутника-1”. Монумент был создан по проекту советских архитекторов Александра Колчина, Михаила Барща и скульптора Андрея Файдыш-Крандиевского.

Парк рядом с аллеей Героев Космоса появился спустя три года, Мемориальный музей космонавтики в стилобатной части памятника – в 1981 году.

Говоря о развитии Останкинского района, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” благоустроены Останкинский парк, сквер имени С. П. Королева, 75 дворовых территорий и 10 спортивных площадок, высажено свыше 550 деревьев и более 3,6 тысячи кустарников, открыто 16 станций велопроката и 18 велопарковок, реконструирован кинотеатр “Космос”.

Ранее сообщалось, что реставрацию фасада главного дома усадьбы “Покровское-Стрешнево” завершат ко Дню города. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



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