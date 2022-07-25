 

Как защитить свои права при сдаче квартиры посуточно

25.07.2022, 14:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Оказывается, в нашей стране сдавать квартиру посуточно нельзя. Если вы это делаете, то получается, что вы нарушаете закон. Так что желающим организовать гостиничный бизнес придется постоянно платить штрафы. Эксперт рассказал, как отстоять свои права и обеспечить себе дополнительный доход. Об этом сообщает “Радио 1”.

По словам Эдуарда Шалоносова, сперва нужно обеспечить в квартире звукоизоляцию. Также стоит обратиться в управление и сообщить, что вы готовы оплачивать электричество как юридическое лицо. Кроме того, юрист советует не публиковать рекламные объявления, а также отремонтировать подъезд. Эксперт сообщает, что в таких случаях управление часто шло на уступки.

Стоит отметить, что если вы сдаете квартиру посуточно, то важно проконтролировать, чтобы гости не курили ни в доме, ни на балконе, так как это может привести к печальным последствиям. Интернет-издание “Подмосковье сегодня” сообщает, что брошенная сигарета чуть не спалила квартиру женщины в подмосковной Балашихе. Так, сосед выбросил непотушенную сигарету, которая залетела в квартиру, где было открыто окно.

По словам юристов, в таких ситуациях владельцы жилья должны обратиться в МЧС, поскольку это серьезное нарушение. Так, нарушителю будет выписан штраф.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.21 / Жуткая тайна исчезновения пяти детей семьи Соддер

15.04.22 / Мнение: Польза и значимость

09.07.22 / Байден заслуживает импичмента — продавал нефть из стратегического резерва Китаю

05.07.22 / Мнение: Украинская мать #2

05.01.21 / Самые страшные прогнозы на 2021-й год

14.07.22 / Ни себе ни людям: сколько стоит пыльное жилье российских артистов в Латвии

25.06.21 / Хантер Байден случайно, понимаете, не нарочно, а СЛУЧАЙНО, заплатил русской проститутке 25000 долларов со счета своего отца Джо Байдена

09.05.22 / Китай приказал госучреждениям и корпорациям заменить иностранные компьютеры на отечественные

11.01.22 / В США впервые пересадили сердце свиньи человеку

19.02.21 / Neuschwabenland – подземная база нацистов в Антарктиде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика