 

В МИД заявили о несостоятельности модели сотрудничества в Арктике без России

25.07.2022, 14:28, Новости дня
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Арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия РФ как самого большого государства в Арктике, при этом Россия остается открытой к сотрудничеству, отметил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Мы остаемся открытыми к сотрудничеству и намерены развивать его с дружественными неарктическими государствами… Сегодня важно делать ставку на имеющиеся компетенции и дальнейшее развитие», – передает РИА «Новости» слова Корчунова на конференции «Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана» в Мурманске.

По его словам, Россия заинтересована в активном управлении рисками, которые возникают в контексте возрастающей экономической деятельности. При этом, по мнению представителя МИД, сегодняшняя приостановка сотрудничества с европейскими странами, в том числе в рамках Арктического совета, – временная ситуация.

«Стратегически и в долгосрочном плане все понимают, что без коллективного взаимодействия и сотрудничества в высоких широтах не обойтись, потому что это требует ответственного управления регионом. Как говорится, один в поле не воин», – отметил Корчунов, добавив, что оптимистично смотрит на перспективу возобновления работы в различных форматах.

«Но при этом Россия как самая большая страна в арктическом регионе, конечно, не должна быть заложником того или иного формата. Мы должны играть на всех площадках и сотрудничать в региональном, субрегиональном и глобальном контексте там, где речь идет о наших интересах. Сложно представить арктический или панарктический формат без РФ как самой большой страны в Арктике», – подчеркнул Корчунов.

По его мнению, любые модели сотрудничества вряд ли будут состоятельными – они будут неполными, иметь погрешности, если в них не будет вклада российских ученых. У РФ накоплен большой опыт, и сегодня важно повышать эффективность внутренней коллаборации между российскими центрами компетенций, научными центрами и организациями, развивать те компетенции, которые сейчас не приходят из западных стран, которые в данный момент оказались недружественными, добавил представитель МИД.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без участия РФ и предупреждает, что решения в таком формате будут лишены легитимности.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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