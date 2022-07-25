«Гемотест» наказали за утечку 300 Гб данных клиентов

Компания «Гемотест» оштрафована на 60 тыс. рублей за утечку 300 гигабайт персональных данных клиентов, сообщили в мировом судебном участке района Новогиреево в Москве.

«ООО» Лаборатория Гемотест» назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тыс. рублей», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Согласно опубликованному тексту решения, Роскомнадзор сообщил в суде об утечке «более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов». Позже стало известно о продаже утечки.

Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ Ефим Казанцев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что базы данных клиентов «Гемотеста» могут быть интересны занимающимся телефонными мошенничествами.

Роскомнадзор запрашивал прокуратуры разрешение на проведение проверки этой медицинской компании.

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