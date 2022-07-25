Стало известно о задержании Гозмана

Политик и общественный деятель Леонид Гозман, признанный иноагентом, задержан полицейскими в российской столице, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», – сказал Бирюков «Интерфаксу».

Он заявил, что сейчас неизвестно, с чем связано задержание.

Ранее в понедельник Гозман был объявлен в розыск. По данным информационных агентств, дело на политика завели из-за того, что Гозман пропустил срок подачи уведомления: он подал его в 2019 году, а должен был сделать в 2018-м. В случае признания его виновным Гозману грозит штраф до 200 тыс. рублей и обязательные работы.

В мае Гозман был включен в список иностранных агентов вместе с Алишером Моргенштерном, Любовью Соболь, Владимиром Миловым и Владимиром Кара-Мурзой.

—