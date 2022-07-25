 

Стало известно о задержании Гозмана

25.07.2022, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Политик и общественный деятель Леонид Гозман, признанный иноагентом, задержан полицейскими в российской столице, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», – сказал Бирюков «Интерфаксу».

Он заявил, что сейчас неизвестно, с чем связано задержание.

Ранее в понедельник Гозман был объявлен в розыск. По данным информационных агентств, дело на политика завели из-за того, что Гозман пропустил срок подачи уведомления: он подал его в 2019 году, а должен был сделать в 2018-м. В случае признания его виновным Гозману грозит штраф до 200 тыс. рублей и обязательные работы.

В мае Гозман был включен в список иностранных агентов вместе с Алишером Моргенштерном, Любовью Соболь, Владимиром Миловым и Владимиром Кара-Мурзой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06.21 / Бывшего главного бухгалтера Министерства культуры Украины будут судить за служебную халатность

30.09.21 / Лукашенко заявил, что он и Путин “достаточно умны”, чтобы создать союз “сильнее унитарного образования”

01.03.22 / Бутусов: У нас не швейцарское ополчение – у нас гораздо круче, это Украина! Мы будем выжигать оккупантов с нашей земли до последнего

19.01.21 / ФБР считает, что сторонники QAnon под видов нацгвардейцев хотят попасть на инаугурацию Байдена – СМИ

01.03.21 / TVE – ситуация в Мьянме заставляет опасаться повторения «кровавой бани» конца 1980-х

29.08.20 / Умер народный артист СССР Владимир Андреев

02.07.21 / Малые предприятия общепита освободили от НДС

28.10.20 / Ошибки властей обходятся немецким налогоплательщикам в миллионы евро

19.06.22 / Мнение: Как победить противника с помощью психологии

19.10.20 / Врач рассказала о рисках приема жаропонижающих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика