Израиль задумался о присоединении к западным санкциям против России

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении РФ в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства «Сохнут», пишет Israel Hayom.

Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, передает «Интерфакс» содержание публикации.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген сообщил Israel Hayom, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям.

Накануне Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, закрытие офисов агентства «Сохнут» будет серьезным событием и скажется на взаимодействии с Москвой.

Израиль собирается направить в Москву правительственную делегацию для решения вопроса о продолжении работы «Сохнут».

Напомним, в Басманном суде Москвы сообщили, что Минюст РФ просит ликвидировать «Сохнут». Беседа по иску назначена на 28 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что судебная процедура вызвана нарушением российских законов.

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