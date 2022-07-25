Политолог обратил внимание на превращение военкоров в пропагандистов

Российские военкоры с начала спецоперации стали «создателями уникальных информационных материалов с места событий», сообщил газете ВЗГЛЯД политолог и член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин.

«С начала специальной военной операции РФ в Украине военные корреспонденты крупнейших отечественных изданий стали мощными медиа-персонами, создателями уникальных информационных материалов с места событий. Мы наблюдаем всплеск роста аудитории военкоров в различных социальных сетях и высокий уровень доверия пользователей к их материалам», – сообщил Лукушин.

Политолог указал, что военкоры становятся неудобны украинской пропаганде, их публикации просачиваются в информационное пространство и становятся угрозой для «выверенных сценариев украинских политтехнологов».

«Именно поэтому осуществляются различные фейковые атаки, как, например, недавний вброс о том, что Александр Сладков сбил насмерть человека в ЛНР, что сам корреспондент тут же опроверг в своем Telegram-канале. Уверен, что это не последняя атака на российских военных корреспондентов с целью очернить образ журналистов, работающих на передовой», – предположил эксперт.

Такое давление оказывается не только на российских военкоров, но и на всю Россию в целом, в том числе на ее историю, культуру и победы, это уже стало привычным делом.

«Очередной факт неоправданной цензуры со стороны Международной ассоциации издателей яркий тому пример. Вместе с тем, агония ряда западных политиков по отношению ко всему российскому постепенно идет на спад. Люди понимают степень безумия, до которого дошли некоторые публичные персоны. Противоречия между обществом и властью по отношению к РФ растут, особенно на фоне усиливающихся внутренних проблем и нового витка социально-экономического кризиса в крупнейших западных странах», – сказал политолог.

Он подчеркнул, что в таких условиях необходимо отстоять честь отечественной литературы как значимой части мировой культуры, поскольку она глобальна и «не может быть вычеркнута по желанию фанатичных политиков, потерявших связь с реальностью».

«Хотелось бы коснуться еще одной темы: на фоне специальной военной операции РФ в Украине регулярно создаются цифровые платформы по «сбору пожертвований» для Украины. Деятельность таких проектов не отслеживается и не контролируется, что уже позволило реализовать цепочку мошеннических схем», – обратил внимание Лукушин.

Он отметил, что большая часть сайтов и приложений превратились пустышки после сбора значительных сумм от западных обывателей. При этом действующие проекты, поддерживаемые украинскими властями, не отличаются прозрачностью.

«Под видом гуманитарной помощи, поддержки беженцев средства собираются на военные цели, что грамотно скрывается на англоязычных сайтах и страницах в соцсетях. Привлечение популярных лидеров мнений является сомнительным фактом, провоцирующим вооруженное противостояние и усиливающим создание «черных дыр». Убежден, что ни звезды, ни благотворители никогда не узнают куда и на что пойдут эти деньги, и вполне возможно, что они просто пойдут в карманы каким-то проходимцам», – заключил политолог.

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