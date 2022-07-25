 

Источник: Турция не знает об американском «плане Б» по зерну

25.07.2022, 13:40, Новости дня
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Турции неизвестно о «плане Б» США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, сообщил источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.

«Мы не получали такой информации. Есть договоренности, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис», – сказал источник РИА «Новости».

Он сообщил также, что снятие ограничений против российской сельхозпродукции отражено в стамбульском соглашении.

На вопрос, когда начнется этот процесс, источник призвал не «заниматься гаданием на кофейной гуще».

«Процесс нелегкий, но договоренности есть. И процесс будет идти в рамках этих договоренностей», – сказал он.

Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что США разрабатывают «план Б» для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение. Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, «план Б» включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется «подгонка» железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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