Госдума предложила создать базу данных для учета доходов чиновников

Депутат Госдумы Сергей Леонов заявил РИА Новости, что вместо того, чтобы требовать от сотрудников раскрывать свои доходы и расходы, можно создать единую базу данных, которую можно будет отслеживать независимо друг от друга.

Ранее РБК сообщал, что, по данным источников, Минтруд РФ разработал поправки в антикоррупционное законодательство, согласно которым руководители российских государственных и муниципальных учреждений (к которым относятся директора школ) должны будут декларировать свои расходы, а также отчитываться о выплатах по кредитам.

Нужно просто создать единую электронную базу данных, в которой будет содержаться вся необходимая информация о чиновниках. Это легко может сделать любой государственный орган. Это также позволит нам контролировать доходы и расходы. В случае превышения доходов или расходов контролирующий орган должен принять соответствующее решение”. Он подчеркнул, что нет необходимости заполнять бумаги или указывать уже известную информацию.

Парламентарий заявил, что такой подход можно использовать для публикации официальных деклараций. Леонов отметил, что чиновник также может дать свое разрешение на такую публикацию.

Он резюмировал: “Необходимо убрать бумажную часть этой работы и оставить обязанность соблюдать законодательство Российской Федерации”.