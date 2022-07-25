Шесть человек погибли в результате аварии микроавтобуса в Башкирии

По данным региональной прокуратуры, шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.

Шесть пассажиров погибли, еще десять человек, трое из которых несовершеннолетние, получили травмы. Согласно сообщению, пострадавшие были доставлены в Благоварский и Чишминский медицинские центры, а также в город Уфу.

Благоварский район в Башкирии стал местом крупного ДТП. Автомобиль Ford Transit, в котором находились 20 человек, врезался в грузовик.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли.