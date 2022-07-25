 

В горах Кабардино-Балкарии погиб борец Ахмед Жилетежев

25.07.2022, 13:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным регионального министерства спорта, в Кабардино-Балкарии умер борец Ахмед Жилетежев.
Представитель ведомства сказал, что Ахмед Жилетежев (погибший борец вольного стиля) был “известным перспективным спортсменом в республике”.

По сообщениям, девять человек из группы, которая путешествовала с туристами, упали в ущелье на горе Бука-Баши на высоте 2 500 метров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Мнение: Отвлеченно

16.05.22 / Как вернуть страсть в отношения?

30.05.22 / Саша Грей заявила, что теперь будет сниматься только в паре с украинскими актёрами

27.01.22 / Маколей Калкин сделал предложение руки и сердца матери своего ребенка Бренде Сонг

18.12.21 / Мэрия Москвы временно запретила смеяться на улице, где находится посольство КНДР

05.10.20 / Владимир Кошевой о новой картине про Велимира Хлебникова: “Серебряный век не отпускает”

26.02.21 / Скандалы: «Ангельские инвестиции» Рубена Варданяна

20.07.22 / С двойной оплеткой и классический пучок балерины: простые и удобные прически для маленьких девочек

04.02.22 / “Мы полная противоположность друг друга”: актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин ожидают прибавления в семействе

05.07.22 / Шольц обсудил экономический кризис с бизнесом и профсоюзами, но точного плана противодействия пока нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика