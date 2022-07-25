В горах Кабардино-Балкарии погиб борец Ахмед Жилетежев
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По данным регионального министерства спорта, в Кабардино-Балкарии умер борец Ахмед Жилетежев.
Представитель ведомства сказал, что Ахмед Жилетежев (погибший борец вольного стиля) был “известным перспективным спортсменом в республике”.
По сообщениям, девять человек из группы, которая путешествовала с туристами, упали в ущелье на горе Бука-Баши на высоте 2 500 метров.
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