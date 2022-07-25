Еврейскую общину Германии обвинили в обмелении Рейна

Обмеление реки Рейн, из-за которого Германия столкнулась с трудностями в транспортировке угля, связано не с техногенным, а с человеческим фактором.

К такому выводу пришла федеральная прокуратура земли Рейн-Вестфалия. Установлено, что воду из реки массово брали для проведения обряда миква, суть которого состоит в омовении в специальном водном резервуаре.

– Мы установили, что в синагогах городов, расположенных на Рейне, было зафиксировано завышенное потребление воды. Начали разбираться, – рассказал прокурор Герхард Хайс. – Если 10 лет назад для обряда омовения использовалась водопроводная вода, то новый раввин ФРГ Ицхак Нави Зильберман постановил вернуться к исконным традициям иудаизма. В частности, были восстановлены требования к источнику, откуда в бассейн поступает вода.

В результате всех этих манипуляций за последние 5 лет уровень воды в Рейне снизился на 2,5 метра. Это создало проблему для судоходства и вынудило перевести до 30% перевозок по водной артерии на железнодорожный и автомобильный транспорт. Наибольшие проблемы были с баржами, перевозившими уголь.

В ближайшее время главного раввина Германии вызовут в суд, где будет избран способ решения проблемы. Первый вариант предполагает сокращение численности синагог в стране на 35%, второй – создание инспекции, которая установит квоты на использование воды для омовения.

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