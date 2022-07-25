Компания Changan назвала российские цены на новый кроссовер Changan Uni-K

Китайская компания Changan опубликовала стоимость нового кроссовера Changan Uni-K на российском рынке.

Приобрести паркетник у местных дилеров можно по цене от 3,2 млн рублей в начальном исполнении. В свою очередь, топовая конфигурация автомобиля оценивается производителем в 3,48 млн рублей. В новой генерации кроссовер Uni-K получил скрытые дверные ручки, светодиодную оптику, электрическую регулировку кресел и кожаные сиденья. В салоне установлен крупный 21-дюймовый дисплей мультимедийной системы и цифровая приборная панель.

Технические параметры улучшенного паркетника Uni-K на данный момент не называют. Некоторые дилерские центры уже начали получать первые экземпляры кроссовера, однако в ближайшие 2 месяца автомобиль будет доступен по всей стране.