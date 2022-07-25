Нанесите вечером на лицо, а утром проснитесь с гладкой и помолодевшей кожей: делаем маску из кабачков

Кабачок является вкусным и полезным овощем, из которого можно приготовить самые различные блюда. Кроме того, плоды можно использовать для приготовления полезных и питательных масок для лица.

Такое натуральное косметическое средство эффективно отбеливает кожные покровы и помогает разгладить морщины. Это просто суперпродукт для поддержания молодости и красоты.

Чем полезны кабачки

Этот овощ намного полезнее для кожных покровов, чем огурец. Все дело в том, что кабачок примерно на 90% состоит из воды, а все остальное – микроэлементы и клетчатка.

Благодаря этому, маски, сделанные из этого овоща, способствуют увлажнению кожных покровов, осветляют и успокаивают их.

Простая кабачковая маска

Для ее приготовления нужно просто вымыть кабачок, потереть его на терке и завернуть в марлю. Поместить марлю на лицо и оставить примерно на 20 минут. Такая простая маска способствует увлажнению кожных покровов и разглаживанию морщин.

Такое восстанавливающее и питательное средство отлично подойдет для женщин любого возраста. Делать ее можно ежедневно и наносить можно даже на глаза, не беспокоясь о появлении побочных эффектов.

Маска для увлажнения кожи

Нужно 2 ст. л. натертого на терке кабачка перемешать с 1 ст. л. запаренной овсянки. Должна получиться однородная смесь.

Затем полученное средство нанести на очищенные кожные покровы. Оставить примерно на 15-20 минут. Затем убрать остатки при помощи ватного диска и ополоснуть прохладной водой.

Маска против сухости

Эта маска способствует устранению сухости и шелушения кожных покровов.

Перемешать 2 ст. л. натертого на терке кабачка с 1 ч. л. густой домашней сметаны и 1 ч. л. натурального меда. Нанести полученное средство на очищенные кожные покровы. Оставить примерно на 15 минут, а затем хорошо ополоснуть теплой водой.

Питательная маска

Для приготовления этого средства нужно кабачок среднего размера очистить от кожуры, потереть на самой мелкой терке.

Взять 2 ст. л. полученной кабачковой массы. Перемешать с 1 ст. л. муки, желтком, 1 ч. л. меда, 1 ч. л. густых сливок и небольшим количеством персикового масла.

Наносить полученное средство сразу же после приготовления, так как его нельзя долго хранить.

Какие кабачки использовать

Для получения наилучшего эффекта нужно использовать исключительно молодые и самые свежие плоды. Такие кабачки являются самыми сочными, содержать все требуемые витамины и способствуют максимальному увлажнению и питанию кожных покровов.

Противопоказания

В косметологии кабачок не имеет совершенно никаких противопоказаний. Косметические средства, приготовленные на его основе идеально подходят для совершенно любого типа кожи.

Однако, делая такую маску в первый раз, нужно обязательно провести тест на реакцию кожи. Для этого нужно нанести немного кабачковой массы на участок кожи на запястье, оставить на 30 минут, а затем смыть. Если кожа отреагировала нормально, то можно смело использовать это средство.

Если же появилась какая-то негативная реакция, например, покраснение, зуд, стянутость или сухость, то не стоит использовать кабачковые маски. Кроме того, стоит учитывать то, что у некоторых людей может быть аллергия на мед.