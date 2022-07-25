 

Черви падали с потолка: в Москве нашли разложившийся труп пенсионерки

25.07.2022, 13:07, Разное
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В Москве на 2-й Останкинской улице обнаружили тело скончавшейся пенсионерки по трупным червям. По данным “Царьграда”, полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в квартире ее матери с потолка падают насекомые.

Прибывшие на место правоохранители в квартире выше нашли сильно разложившийся труп пенсионерки. По факту случившегося организована проверка. Об этом пишут “Вести Подмосковья”.



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