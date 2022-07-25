 

НАТО пообещало Украине системы для борьбы с беспилотниками

25.07.2022, 12:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Североатлантический альянс направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками, сообщил сербской газете Kurir генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Союзники продолжат оказывать [Украине] значительную военную и финансовую помощь. НАТО будет предоставлять всеобъемлющую помощь, включающую средства безопасной коммуникации, горючее, медицинские запасы и бронежилеты, защиту против мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем против беспилотников. Если смотреть долгосрочно, то мы поможем Украине перейти с оснащения советской эры на современное оборудование НАТО, развить функциональную совместимость, а также дополнительно укрепить свои институты обороны и сферы безопасности», – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг напомнил, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде договорились усилить боевые группы на своих восточных рубежах, а также довести численность Сил быстрого реагирования с нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. Генсек также отметил, что НАТО будет увеличивать количество заранее распределенных военных запасов и оснащения. «Мы увеличим способность распределения сил на первой линии, например ПВО, укрепим командование и контроль, модернизируем планы обороны с силами, предназначенными для обороны конкретных союзников», – сказал Столтенберг.

Столтенберг назвал прошедший в Мадриде саммит «историческим», отметив, что на нем были направлены приглашения Финляндии и Швеции, а также опубликованы документы, определяющие позицию НАТО по отношению к РФ и Китаю.

По итогам саммита 28-30 июня в Мадриде была принята новая Стратегическая концепция НАТО, которая считается дорожной картой альянса на следующие 10 лет. Россия в ней названа «самой значительной угрозой». В документе впервые в истории НАТО упоминается Китай, который, хотя и не рассматривается как прямой военный противник, назван системным вызовом и конкурентом.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие страны дают оружие Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07.20 / Врач предупредила об опасности употребления кофе в жару

21.09.20 / В РФ предложили дать право властям сносить любые многоквартирные дома

13.12.21 / Голикова призвала ревакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

27.01.21 / На “Новом канале” стартует шоу с Притулой похожее на российское. Телеканал договоренности с россиянами отрицает

13.11.20 / Путин заявил о прохождении РФ через серьезные испытания

12.04.21 / Польский политолог назвал два исхода вооруженного конфликта на Украине

03.10.21 / Зеленский заявил, что кандидатуру нового спикера Рады в случае отставки Разумкова будут обсуждать на заседании фракции “Слуга народа”

27.07.21 / Дело экс-главы турфирмы «Нева» передали в суд

15.12.21 / Невролог заявил о ПТСР у Саакашвили

24.06.20 / Онищенко назвал трибуну Парада на Красной площади самым безопасным местом на планете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика