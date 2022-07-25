 

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Абэ

25.07.2022, 12:15, Новости дня
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Президент Владимир Путин не планирует посещать Японию для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра этой страны Синдзо Абэ. Уровень российского участия определят позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, у Путина нет в планах посещения Японии, участия в похоронах. Уровень [участия] будет определен дополнительно. Путин не едет», – передает ТАСС слова Пескова.

Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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