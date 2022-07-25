 

Дело против Шевчука о дискредитации ВС России вернули в Уфу

25.07.2022, 12:15, Новости дня
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Административное дело против лидера ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации ВС РФ вернули для рассмотрения в Советский райсуд Уфы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Первоначально материал поступил в Советский суд Уфы, после чего его передали по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Петербурга, передает РИА «Новости».

«В Советский районный суд Уфы поступило дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука, направленное Дзержинским районным судом Петербурга по подведомственности. Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству», – сообщили в башкирском суде.

Напомним, ранее дело в отношении Шевчука из петербургского суда направили в Уфу.

В суде указывали, что в протоколе не описано событие правонарушения, а именно – отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных сил РФ.

Продюсер Радмир Усаев сообщал, что правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе. Дело должно было быть передано в Петербург.

Адвокат музыканта Александр Передрук отмечал, что Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу. Артисту грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Концерт ДДТП прошел в Уфе 18 мая, по данным СМИ, музыкант высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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