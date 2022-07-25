 

В Удмуртии разрабатывается программа, которая позволит увеличить сбор зерна на 1 млн тонн

25.07.2022, 12:10, Разное
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Власти Удмуртии разработают план по увеличению урожая на 1 000 000 тонн. Такое поручение дал глава региона Александр Бречалов на аппаратном совещании в понедельник.
Ольга Абрамова, заместитель председателя правительства Удмуртии, заявила, что в 2022 году валовой сбор зерна в регионе превысит 700 000 тонн, а общее потребление зерна в республике составит 923 000 тонн. Теперь у меня есть предложение и задание. Бречалов заявил, что Ольга Викторовна и ваши коллеги по правительству, а также руководители наших сельскохозяйственных предприятий совместно представят план [по увеличению сбора зерна до] 1 000 000 тонн.

Он заявил, что регион располагает всем необходимым для решения этой задачи. Глава региона заявил, что в области имеются все условия, о чем свидетельствуют чемпионские зоны.



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