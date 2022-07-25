После открытия бизнеса “Вкусно и точка” планируют начать доставку

Олег Пароев (генеральный менеджер сети ресторанов) заявил, что “Вкусно – и точка” планирует запустить службу доставки в конце августа – начале сентября.

Мы запустим доставку, как только откроются все наши предприятия. В интервью РБК Пароев заявил, что мы ожидаем, что это произойдет, надеюсь, одновременно с открытием наших предприятий – а это конец августа или начало сентября.

Он сообщил, что сеть уже открыла более 300 из 850 своих точек и обслужила более 20 миллионов клиентов с момента перезапуска 12 июня. Генеральный директор заявил, что за это время сеть продала более 20 миллионов гамбургеров, 12 миллионов картофеля фри и 3 миллиона чашек кофе.

Пароев пояснил о причинах выбора “Вкусно – и точка”. Он объяснил, что было много вариантов и что весь творческий процесс занял около двух недель. Мы рассматривали варианты “Просто так”, “Так просто”, “Гранд Фриз”, а также “Просто так” и “Так просто”. Мы не хотели попасть под влияние англицизмов. Он сказал, что нам нужно русское название.

В марте “Макдоналдс в Америке” приостановил деятельность в России. Позже компания объявила, что полностью уходит из РФ и продаст бизнес. Александр Говор был лицензиатом компании и сейчас управляет ресторанами под названием “Вкусно и точка”.