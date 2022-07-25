Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
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Сбербанк с 25 июля снизил ставки по рублевым вкладам и теперь будет предлагать вклады максимум под 7%. Эту информацию предоставило РИА Новости и ссылается на кредитную организацию.
Максимальную ставку можно получить, если ежегодно подписываться на услуги банка и оформить вклад онлайн на сумму не менее 100 000 рублей.
Это означает, что максимальная ставка по рублевому вкладу на месяц составляет 5,5%.
Совет директоров Центрального банка РФ 22 июля снизил ключевую ставку до 8% годовых с 9,5% до 8,5%,
Александр Егоров, финансовый аналитик, в беседе с ФБА “Экономика сегодня” обсудил текущую ситуацию на валютном рынке.
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