Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк с 25 июля снизил ставки по рублевым вкладам и теперь будет предлагать вклады максимум под 7%. Эту информацию предоставило РИА Новости и ссылается на кредитную организацию.

Максимальную ставку можно получить, если ежегодно подписываться на услуги банка и оформить вклад онлайн на сумму не менее 100 000 рублей.

Это означает, что максимальная ставка по рублевому вкладу на месяц составляет 5,5%.

Совет директоров Центрального банка РФ 22 июля снизил ключевую ставку до 8% годовых с 9,5% до 8,5%,

Александр Егоров, финансовый аналитик, в беседе с ФБА “Экономика сегодня” обсудил текущую ситуацию на валютном рынке.