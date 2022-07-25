 

Компания CADILLAC представила новый электрический концепт CELESTIQ 2022 года

25.07.2022, 12:06, Разное
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Американский бренд Cadillac официально презентовал уникальный лифтбэк под названием Cadillac Celestiq.

На данный момент речь идет исключительно о концептуальной модификации, однако уже к концу нынешнего года может поступить в продажу серийная модификация модели. Предполагается, что лифтбэк сумеет сместить интерес к актуальному внедорожнику Escalade.  Салон отличается более эксклюзивным дизайном, который не походит на все ранее выпущенные модели.

Разработчики существенно потрудились над тем, чтобы новая модель была более комфортной и привлекательной для водителя и пассажиров. Также здесь предусмотрена опция автоматического управления. Уровень мощности и другие характеристики озвучат после официального выхода серийной модификации.



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