Седина и яркие оттенки: выбираем цвета для волос

Если хочется несколько изменить свой образ, то лучше всего сделать это при помощи окрашивания волос. Вот несколько красивых и стильных тонов, среди которых каждая женщина сможет подобрать для себя желаемый вариант на новый сезон.

Кислотные тона (главное фото)

Кислотные тона пользуются огромной популярностью в 2022 году. Обесцвечивание является довольно популярной техникой, которая включает в себя создание контрастного светлого или яркого оттенка на волосах.

Это отличный способ поэкспериментировать с цветом и попробовать смелый тон.

Темный блонд

Обычно считается, что чем светлее блонд, тем лучше. Однако в 2022 году огромной популярностью пользуются более темные вариации этого цвета.

Блонд максимально приближен к естественному это выглядит очень красиво и стильно.

Медовые акценты

Мягкие медовые тона, нежно обрамляющие лицо, вернулись в моду в 2022 году.

Этот оттенок довольно щадящий для прядей и требует намного меньшего ухода.

Теплые блики, а также карамельные и золотистые тона выглядят просто восхитительно.

Роскошный блеск

Хочется, чтобы цвет волос выглядел дорого и роскошно. Важно для этого придать прядям сияющий и глянцевый оттенок.

Блеск часто свидетельствует о богатстве и здоровье, именно поэтому совершенно не удивительно то, что люди хотят этого добиться при помощи цвета волос.

Мягкая корица

В 2022 году мы можем наблюдать возвращение к красивому каштановому цвету, который больше похож на пряный красный цвет корицы с золотистым отливом.

Этот цвет волос является воодушевляющим, свежим и оптимистичным.

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Седой оттенок

Популярностью пользуется тенденция, когда женщины полностью принимают свои седые волосы.

Седина выглядит очень красиво и может приобретать всевозможные тона, а колористы могут сделать пряди красивыми и эффектными.

Теплая медь

Медь была ключевой тенденцией в 2021 году, и этот тренд все еще остается популярным в этом году.

Такие оттенки представлены в широком многообразии, и каждый точно сможет найти для себя что-то интересное.

Роскошный брюнет

Эффектные суперглянцевые темные тона волос пользуются огромной популярностью. Они выглядят очень красиво и стильно.

В этом году мы сможем увидеть больше теплых тонов, в том числе тонкие оттенки золотистого блонда.

Туманная пастель

В 2022 году у людей есть все больше желания экспериментировать с оттенками своих волос, чтобы выглядеть восхитительно.

Красиво выглядит пастельный розовый тон, который буквально окутывает мягкой дымкой.