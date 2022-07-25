ВЦИОМ: российские коты по собственной инициативе массово отказываются есть западные корма

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса 10 тысяч россиян, который был проведён в июне 2022 года.

Согласно полученным данным, абсолютное большинство российских кошек за последние 3 месяца приняли решение отказаться от зарубежных кормов в пользу отечественных аналогов.

Замглавы ВЦИОМ сообщил, что были опрошены 10 тысяч человек, у которых есть домашние животные. Более 7 тысяч из них отметили, что их питомцы с конца февраля перестали есть привычные им западные корма, но при этом отлично кушают продукты российских брендов.

– Объяснить это логически мы не можем, но правдивость полученной информации сомнений не вызывает, – отметил он.

Как отмечают специалисты, кошки действительно могут осознано принимать решение об отказе от еды, если приём пищи не соответствует их моральным убеждениям. Штатный ветеринарный врач ВЦИОМ подчёркивает, что этим они выгодно отличаются от собак, и не зря именно поэтому на Руси не было принято пускать собаку в храм, в то время как коты там всегда приветствовались – их не прогоняли, даже если они засыпали на алтаре.

– Это пёс будет есть всё, что вы ему дадите. А вот кошка, например, вполне может отказаться. Подозреваю, что коты просто смотрят новости по вечерам вместе со своими хозяевами и отказом от западных брендов демонстрируют своё отношение к происходящему, – считают в ВЦИОМ.

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