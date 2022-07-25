 

ВЦИОМ: российские коты по собственной инициативе массово отказываются есть западные корма

25.07.2022, 11:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса 10 тысяч россиян, который был проведён в июне 2022 года.

Согласно полученным данным, абсолютное большинство российских кошек за последние 3 месяца приняли решение отказаться от зарубежных кормов в пользу отечественных аналогов.

Санкции против РоссииЗамглавы ВЦИОМ сообщил, что были опрошены 10 тысяч человек, у которых есть домашние животные. Более 7 тысяч из них отметили, что их питомцы с конца февраля перестали есть привычные им западные корма, но при этом отлично кушают продукты российских брендов.

– Объяснить это логически мы не можем, но правдивость полученной информации сомнений не вызывает, – отметил он.

Как отмечают специалисты, кошки действительно могут осознано принимать решение об отказе от еды, если приём пищи не соответствует их моральным убеждениям. Штатный ветеринарный врач ВЦИОМ подчёркивает, что этим они выгодно отличаются от собак, и не зря именно поэтому на Руси не было принято пускать собаку в храм, в то время как коты там всегда приветствовались – их не прогоняли, даже если они засыпали на алтаре.

– Это пёс будет есть всё, что вы ему дадите. А вот кошка, например, вполне может отказаться. Подозреваю, что коты просто смотрят новости по вечерам вместе со своими хозяевами и отказом от западных брендов демонстрируют своё отношение к происходящему, – считают в ВЦИОМ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12.21 / Простые ингредиенты помогут ускорить рост волос: маска, которой пользуются на Востоке

09.11.20 / Мнение: Инерция страха закончилась, надо создавать новую

31.05.22 / Эксперты рассказали, как очистить загрязненную кадмием воду

06.02.22 / Молодая жена заставила Валерия Николаева сделать пластическую операцию

08.07.22 / В США запретят игру Genshin Impact

17.01.22 / В Москве откроют еще два участка Большой кольцевой линии

25.05.22 / Мнение: Обучение необучаемых

28.11.21 / Мнение: Вопросы для Армии Национального Освобождения Колумбии

23.10.20 / Исследователи обнаружили новый вид водорослей, убивающих все живое

27.01.22 / Мнение: Девушка из города Энгельс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика