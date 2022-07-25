 

Кому положена жилищная субсидия в Москве

25.07.2022, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Более четверти жителей Москвы пользуются льготами при оплате услуг ЖКХ. Всего в столице насчитывается порядка шестидесяти категорий льготников: многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, ветераны, труженики тыла, герои России и т.д. Однако и те москвичи, которым не положены льготы, имеют право получить жилищную субсидию.

Право на жилищную субсидию в Москве появляется, если траты на ЖКУ составляют более 10% от дохода. Главное требование – наличие постоянной столичной регистрации.

Субсидия предоставляется на 6 месяцев. В дальнейшем необходимо будет снова подавать заявление. Автоматическое продление выплат предусмотрено лишь для неработающих пенсионеров.

До 2022 года нельзя было оформить субсидию, если были долги по коммунальным платежам. Теперь причиной отказа может стать только задолженность, оформленная судебным актом и появившаяся не более 3 лет назад.

Единственное ограничение – максимальный доход семьи. Например, одинокий москвич не может рассчитывать на субсидию, если его доход составляет более 54,5 тыс. рублей, семья из двух человек – если более 84,5 тыс., из трех – более 117,8 тыс. рублей.

Какие документы потребуются:

– паспорт заявителя и членов семьи;

– реквизиты соцкарты москвича или банковского счета;

– справка о наличии или отсутствии доходов за полгода у заявителя и других членов семьи старше шестнадцати лет;

– последняя квитанция за ЖКУ (если оплата производится не по Единому платежному документу);

– справка об отсутствии задолженности.

Как подать?

Можно посетить ближайший центр госуслуг «Мои документы» или оформить заявление на интернет-портале столичной мэрии mos.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01.22 / Девушка заселилась в грязную комнату, не смогла там жить и за 2 недели и минимум денег сделала комнату мечты

17.05.22 / “Угроза военного конфликта”: почему Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

11.06.21 / Российские соучредители “ушли” из Momentus

24.05.21 / Рейс авиакомпании Ryanair был перенаправлен в Белоруссию

12.07.21 / Скандалы: Банкрот Пестриков спешит скинуть активы

07.11.20 / Оформить подписку на телеграм-каналы в Белоруссии можно будет только в отделениях Белпочты

27.01.22 / Боль после приема пищи может быть симптомом рака поджелудочной железы

24.08.21 / Длинная юбка: готовим осенний гардероб, чтобы быть в тренде

27.06.22 / Сердце не выдержало: Скорая нашла ночью измученного ребенка Тарасова

13.12.21 / Я бухой – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика