 

Мнение: Донбасский зигзаг

25.07.2022, 11:39, Разное
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«Донецкая народная республика» самопровозгласилась 7 апреля 2014 года, и все эти годы Россия поддерживала её не только морально.

Уже в 2014 году на восстановление инфраструктуры республики Россия выделила первые миллиарды, в 2015 и 2016 годах были другие многомиллиардные транши. Именно такие цифры приведены в документе, присутствующем в 272-м томе материалов уголовного дела в отношении подполковника ФСБ Кирилла Черкалина. Этот документ добыли оперативники управления собственной безопасности ФСБ, которые осуществляли наружное наблюдение за другим фигурантом уголовного дела — отставным полковником.

Именно у экс-полковника ФСБ Дмитрия Фролова и обнаружилась справка, из которой следует, что 18 миллиардов рублей, выделенных по госконтрактам Минстроем России на восстановление Донбасса, до адресата, по всей видимости, не дошли. А были выведены на счета фирм, не участвовавших в восстановлении объектов инфраструктуры «ДНР».

Следователь, получивший документ, просто вложил его в материалы уголовного дела — и не стал углубляться в детали преступления, описанного в справке, поскольку формального отношения к деяниям Черкалина и Фролова оно не имело.

Однако эта справка заинтересовала меня.

Подробности – и в текстовой версии.

Традиционно выложил видео и в Rutube.

Источник: Ирек Муртазин



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