 

Мнение: ФСБ предотвратила попытку угона боевых самолетов

25.07.2022, 11:30, Разное
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ФСБ провело эффективную контрразведывательную операцию с оперативной игрой против спецслужб НАТО.

ФСБ России вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России.

Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков.

Планировалось склонить российских летчиков осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.

В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов.

Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены. (с) ЦОС ФСБ

Видео с оперативными материалами ФСБ https://t.me/boris_rozhin/58260

Источник: Colonel Cassad



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