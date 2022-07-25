Красота — понятие субъективное? – Личное мнение
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Недавно попались на глаза фотографии женщин индийского племени апатани.
Фото: istockphoto.com
Снимки меня шокировали, но ещё больше — история, которая стоит за ними: очень страшная.
Девушкам племени, чтобы защитить их от кочевников-насильников, наносили на лица татуировки и вставляли в носы ротанговые пробки.
Изувеченные женщины переставали быть сладкой добычей для налётчиков и оставались в племени. Ни насиловать, ни красть их больше не хотел никто.
Не так давно власти Индии попытались запретить эту варварскую традицию обезображивания лиц.
К моему удивлению, запрету воспротивились сами женщины апатани. За много веков у них настолько изменилось восприятие реальности, что растянутые пробками носы и исчерченные татуировками лица стали казаться им обязательной составляющей их привлекательности.
Но мы-то с вами видим: красоты там нет. Как нет её, впрочем, вопреки расхожему мифу, и в глазах смотрящего.
Внешняя привлекательность — абсолютно объективная, а никак не субъективная категория.
Предпочтения, конечно, могут разниться, но исключительно в рамках границ, а вот границы эти — весьма жёсткие.
Да, кому-то нравятся смуглые брюнетки пополнее, кому-то — субтильные блондинки, но, чтобы кому-то нравиться, в принципе, и те, и другие должны иметь хорошие волосы, зубы, кожу и нормальный вес.
Фото: istockphoto.com
Так выглядит правда.
Не всем эта правда — по душе. Многие пытаются её отрицать, остервенело называя некрасивое красивым и навязывая окружающим миф о субъективности красоты.
Но вы-то, мои лапоньки, — не из таких, надеюсь?
Хочется верить, что вам нравится быть женщинами: любить себя, ухаживать за собой, радоваться своему отражению в зеркале?
Если вас что-то не устраивает в своей внешности, не ищите оправдание этому недостатку, не пытайтесь убедить себя в том, что на него никто не обращает внимания или даже в том, что этот дефект — ваша изюминка.
Помните о женщинах апатани, вынужденно убедивших себя в том, что ротанговые пробки в носу — это красиво.
Вот я, например, долго и упорно убеждала себя в том, что главное в женской внешности — отличное тело. «Если с фигурой всё в порядке, то кому есть дело до волос», — твердила я и была катастрофически неправа.
Волосы — одно из главных украшений женщины.
Длинные, покороче — не так важно. Важно — состояние волос: они должны быть эластичными, блестящими, ухоженными.
Женщина с жалкими волосёнками подсознательно воспринимается как менее привлекательная, даже если мы не видим её лица.
Фото: istockphoto.com
Обзавестись хорошими волосами — значит автоматически повысить свою привлекательность в разы.
И если за хорошую фигуру придётся бороться долго, а на безупречные зубы — серьёзно раскошелиться, то волосы при правильном уходе приводятся в порядок относительно быстро и недорого.
Расскажу о линейке интенсивного ухода за волосами от корейского бренда Esthetic House CP-1.
Передовая, отлично зарекомендовавшая себя линейка основана на низкомолекулярных растительных протеинах, которые легко проникают в структуру волос, восстанавливая и наполняя их по всей длине.
Такие протеины — настоящие кирпичики для повреждённых окрашиванием, солнцем и морем волос, склонных к дурацкой пушистости и ломкости.
В линейку входит:
1) бессульфатный шампунь, который прекрасно промывает волосы, бережно очищает волосы и кожу головы.
2) питательная маска, которая заполняет дефекты кутикулы и выравнивает поверхность волоса, делая даже самую сухую шевелюру блестящей и эластичной,
3) кондиционер, который разглаживает кутикулу по всей длине волоса, придавая локонам ещё больший блеск.
Ну, и напоследок — парочка добрых советов.
Совет 1: Пользуйтесь бессульфатными шампунями, так как именно они не пересушивают волосы.
Да, такие шампуни не пенятся, как средства для мытья посуды, но лучше не полениться и промыть волосы два раза бессульфатным шампунем, чем мочалить их непонятно из чего состоящей пеной, ещё и пересушивая кожу головы.
Совет 2: Не заменяйте кондиционер маской и наоборот.
Кондиционер и маска — не взаимозаменяемые вещи. Маска нужна для питания и интенсивного восстановления повреждённых волос, кондиционер — для закрытия чешуек волосы, чтобы ваша шевелюра блестела и была мягкой.
Набор, который рекомендую, — настоящее спасение для тусклых волос, которым не хватает жизни, блеска, эластичности.
Начнёте пользоваться регулярно и правильно — у ваших волос появится лоск, а значит вы станете более привлекательной женщиной.
А вы какое место в привлекательности женщины отводите волосам? Довольны состоянием своих? Ухаживаете? Как?
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Источник: Лена Миро
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