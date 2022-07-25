Красота — понятие субъективное? – Личное мнение

Недавно попались на глаза фотографии женщин индийского племени апатани.



Фото: istockphoto.com

Снимки меня шокировали, но ещё больше — история, которая стоит за ними: очень страшная.

Девушкам племени, чтобы защитить их от кочевников-насильников, наносили на лица татуировки и вставляли в носы ротанговые пробки.

Изувеченные женщины переставали быть сладкой добычей для налётчиков и оставались в племени. Ни насиловать, ни красть их больше не хотел никто.

Не так давно власти Индии попытались запретить эту варварскую традицию обезображивания лиц.

К моему удивлению, запрету воспротивились сами женщины апатани. За много веков у них настолько изменилось восприятие реальности, что растянутые пробками носы и исчерченные татуировками лица стали казаться им обязательной составляющей их привлекательности.

Но мы-то с вами видим: красоты там нет. Как нет её, впрочем, вопреки расхожему мифу, и в глазах смотрящего.

Внешняя привлекательность — абсолютно объективная, а никак не субъективная категория.

Предпочтения, конечно, могут разниться, но исключительно в рамках границ, а вот границы эти — весьма жёсткие.

Да, кому-то нравятся смуглые брюнетки пополнее, кому-то — субтильные блондинки, но, чтобы кому-то нравиться, в принципе, и те, и другие должны иметь хорошие волосы, зубы, кожу и нормальный вес.



Фото: istockphoto.com

Так выглядит правда.

Не всем эта правда — по душе. Многие пытаются её отрицать, остервенело называя некрасивое красивым и навязывая окружающим миф о субъективности красоты.

Но вы-то, мои лапоньки, — не из таких, надеюсь?

Хочется верить, что вам нравится быть женщинами: любить себя, ухаживать за собой, радоваться своему отражению в зеркале?

Если вас что-то не устраивает в своей внешности, не ищите оправдание этому недостатку, не пытайтесь убедить себя в том, что на него никто не обращает внимания или даже в том, что этот дефект — ваша изюминка.

Помните о женщинах апатани, вынужденно убедивших себя в том, что ротанговые пробки в носу — это красиво.

Вот я, например, долго и упорно убеждала себя в том, что главное в женской внешности — отличное тело. «Если с фигурой всё в порядке, то кому есть дело до волос», — твердила я и была катастрофически неправа.

Волосы — одно из главных украшений женщины.

Длинные, покороче — не так важно. Важно — состояние волос: они должны быть эластичными, блестящими, ухоженными.

Женщина с жалкими волосёнками подсознательно воспринимается как менее привлекательная, даже если мы не видим её лица.



Фото: istockphoto.com

Обзавестись хорошими волосами — значит автоматически повысить свою привлекательность в разы.

И если за хорошую фигуру придётся бороться долго, а на безупречные зубы — серьёзно раскошелиться, то волосы при правильном уходе приводятся в порядок относительно быстро и недорого.

Расскажу о линейке интенсивного ухода за волосами от корейского бренда Esthetic House CP-1.

Передовая, отлично зарекомендовавшая себя линейка основана на низкомолекулярных растительных протеинах, которые легко проникают в структуру волос, восстанавливая и наполняя их по всей длине.

Такие протеины — настоящие кирпичики для повреждённых окрашиванием, солнцем и морем волос, склонных к дурацкой пушистости и ломкости.

В линейку входит:

1) бессульфатный шампунь, который прекрасно промывает волосы, бережно очищает волосы и кожу головы.

2) питательная маска, которая заполняет дефекты кутикулы и выравнивает поверхность волоса, делая даже самую сухую шевелюру блестящей и эластичной,

3) кондиционер, который разглаживает кутикулу по всей длине волоса, придавая локонам ещё больший блеск.

Ну, и напоследок — парочка добрых советов.

Совет 1: Пользуйтесь бессульфатными шампунями, так как именно они не пересушивают волосы.

Да, такие шампуни не пенятся, как средства для мытья посуды, но лучше не полениться и промыть волосы два раза бессульфатным шампунем, чем мочалить их непонятно из чего состоящей пеной, ещё и пересушивая кожу головы.

Совет 2: Не заменяйте кондиционер маской и наоборот.

Кондиционер и маска — не взаимозаменяемые вещи. Маска нужна для питания и интенсивного восстановления повреждённых волос, кондиционер — для закрытия чешуек волосы, чтобы ваша шевелюра блестела и была мягкой.

Набор, который рекомендую, — настоящее спасение для тусклых волос, которым не хватает жизни, блеска, эластичности.

Начнёте пользоваться регулярно и правильно — у ваших волос появится лоск, а значит вы станете более привлекательной женщиной.

А вы какое место в привлекательности женщины отводите волосам? Довольны состоянием своих? Ухаживаете? Как?

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