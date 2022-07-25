Мнение: Заморозка

Сообщают, что китайский проект «Великий шёлковый путь» в этом году на территории России оказался заморожен:

По итогам первого полугодия 2022 года объем китайских инвестиций в РФ по инициативе «нового шелкового пути» оказался нулевым, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Green Finance & Development Center.

Логика, которой руководствуются китайцы, выглядит совершенно разумной. Новый «Шелковый путь» – это инфраструктурный проект, связывающий Китай с европейским рынком и заодно он же позволяет проникнуть на рынки транзитных стран.

Россия после 24 февраля как транзитная территория в Европу перестала представлять какой-либо интерес в связи с тем, что Европа закрывается для любого движения товаров с территории России, а те, которые еще поступают, в любой момент могут попасть под запреты, санкции и рестрикции.

Северный морской путь, который у нас активно рекламируют как альтернативу имеющимся морским маршрутам, требует колоссальных инвестиций в прибрежную инфраструктуру. Это даже для нормально работающей экономики задача не из тривиальных, сейчас же на ней можно смело ставить крест. И, наконец, интерес Китая к внутреннему российскому рынку тоже выглядит весьма умозрительным. Да, конечно, российский рынок после ухода части западных компаний стал более свободным, но хроническая проблема – это крайне невысокий платежеспособный спрос. Нищее население, проще говоря. Осваивать такой рынок можно, но интереса не вызывает.

Поэтому и результат в виде прекращения инвестиций в проект. Кремль пытается убеждать (скорее, сам себя), что великий китайский друг заменит ушедших западных врагов, но ничего подобного не происходит. Идущая стремительным домкратом на дно Россия Китай не интересует. Благотворительностью он не занимается, никакой дружбы по идеологическим мотивам в списке китайских добродетелей никогда не было, да и какая идеология у кремлевских?

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