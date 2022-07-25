ВМФ России получил подлодку, которая возродит «подводную холодную войну»

Только что полученная российским Военно-морским флотом атомная подлодка БС-329 «Белгород» может ознаменовать возвращение эры «подводной игры в кошки-мышки», которую когда-то вели советские и западные корабли, передаёт CNN. По информации канала, «Белгород» создавался под новейшие ядерные торпеды «Посейдон» — уникальное оружие, которое, по оценке экспертов, заставит ВМС других стран искать способы от него защититься.



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Состоявшаяся в этом месяце торжественная передача ВМФ РФ новой подлодки БС-329 «Белгород» может ознаменовать возвращение «сцен холодной войны под водой» — напряжённых дуэлей между американскими и российскими подводниками, пишет CNN.

Как пишет сайт канала, «Белгород» стал самым длинным подводным судном в мире, опередив даже американские стратегические атомные подлодки типа «Огайо» — длина его корпуса составляет, по данным CNN, 184 м (против 171 м у «Огайо»). Это неспроста: подлодку, созданную путём модификации крейсера проекта 949А «Антей», удлинили под ядерные торпеды «Посейдон», подчёркивает обозреватель канала.

«Посейдон», разработка которого ещё не завершена, — это абсолютно новый тип оружия, который, по мнению американских экспертов, преобразит планирование военно-морских операций как в самой России, так и на Западе, говорится в материале CNN. По информации канала, эта ядерная торпеда, способная обходить средства береговой обороны, будет оснащаться мощными боеголовками, при взрыве которых прибрежные города противника будут накрывать настоящие «радиоактивные цунами», делающие всю береговую линию необитаемой на несколько десятилетий.

Согласно опубликованному в апреле докладу Научно-исследовательской службы США (CRS), «Посейдоны» рассматриваются российской стороной как оружие возмездия, предназначенное для ответа на ядерный удар по территории России, пишет CNN. Согласно данным CRS, «Белгород» сможет нести на борту от шести до восьми таких торпед — притом

что габариты каждой, по оценкам американских специалистов, будут составлять около 20 м в длину и 2 м в диаметре, что примерно в 30 раз больше, чем у обычных тяжёлых торпед.

Вместе с тем в CRS ожидают, что торпеды будут приняты на вооружение не раньше 2027 года, пишет обозреватель CNN. Кроме того, отдельные американские специалисты, отмечая низкую, по их мнению, эффективность российских вооружённых сил в рамках спецоперации на Украине, приходят к выводу, что и у «Посейдона» в итоге может обнаружиться ряд недостатков, подчёркивает журналист. Другие эксперты, впрочем, призывают коллег не приходить заранее к выводу о том, что ядерные торпеды не будут соответствовать заявленным характеристикам.

«Перенося впечатления о российских наземных и тактических военно-воздушных силах на подводные и ядерные войска — особенно если это впечатления, основанные на том, как реализуется на Украине весьма скверный план, — мы можем в итоге дойти до опасно заниженных оценок компетентности и оснащённости этих стратегических сил России, — заявил в интервью каналу бывший капитан подводной лодки ВМС США и военный эксперт Томас Шугарт. — Это будет всё равно что понаблюдать за беспорядочным выводом американских войск из Афганистана — и в результате усомниться в том, что подводные ракетные крейсера США способны выполнять свои задачи, а такие выводы противникам США делать очень опасно».

По оценкам CRS, «Белгород», вероятно, стал лишь первой из четырёх подлодок под «Посейдоны», две из которых предназначены для Тихоокеанского, а ещё две — для Северного флота ВМФ. Некоторые американские эксперты уже сейчас говорят о том, что этот класс подводных крейсеров будет во многом определять развитие подводного флота до конца 20-х годов нынешнего века, поскольку другим ВМС понадобится что-то ему противопоставить. А это значит, что подводная «игра в кошки-мышки», которую во времена холодной войны вели советские, американские и британские корабли, может возобновиться, пишет сайт CNN.

Как предполагают эксперты, которых цитирует канал, «Белгород», вероятно, будет также использоваться и для сбора разведданных. На это, по их мнению, указывает то обстоятельство, что корабль относится к Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) российского минобороны и оснащён целым спектром беспилотных подводных аппаратов для выполнения спецзадач. Вместе с тем российская сторона настаивает, что такое оборудование будет использоваться исключительно для научных исследований и спасательных операций, пишет CNN.