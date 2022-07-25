Мнение: Делают ли игры людей умнее?

Учёные снова занимаются ерундой. Посадили студентов в аппарат МРТ и заставили их реагировать на движущиеся точки, как подопытных крыс. Точка идёт влево, жмёшь кнопку влево. Точка идёт вправо, жмёшь точку вправо. Итоги эксперимента: оказывается, у геймеров реакция лучше, и они реже ошибаются (ссылка).

Я мог бы сказать учёным то же самое безо всякого эксперимента. А вот ещё одна идея для высоколобых — сравните любителей чтения с теми, кто читать не любит. Вы обнаружите, что у матёрых чтецов большой палец сильнее, так как они привыкли фиксировать им книгу, когда едут в метро. Потом разошлите пресс-релиз, и журналисты начнут публиковать статьи: «учёные доказали, что чтение книг полезно для развития».

Формально вывод будет верен, однако книги развивают не только мускулы большого пальца. В зависимости от любимого жанра, книги могут также углублять знания, развивать навыки или даже интеллект. Но чтобы провести нормальное исследование, надо немного понимать, что такое книги, и использовать в ходе эксперимента не эспандер, а хотя бы что-то вроде опросника, например.

Так и с компьютерными играми. Вполне очевидно, что некоторые игры действительно полезны, так как требуют от игрока включать не только спинной, но и головной мозг. Однако чтобы выяснить это наверняка, и чтобы рассчитать пользу игр в конкретных попугаях, нужно пригласить в команду исследований хотя бы одного умного и опытного игрока. Эксперименты могут быть, например, такими:

1. Отбираем игроков в стрелялки, но не совсем тупые, типа Колл оф Дюти, а чуть более продвинутые, где надо прокладывать маршрут через здания и завалы. Проверяем, как игроки ориентируются в пространстве, предлагая им пройти через лабиринт. Ожидаемый итог — игроки будут легко строить трёхмерную карту в голове, тогда как не-игроки задание по большей части провалят.

2. Отбираем игроков в РПГ. Предлагаем им задачки из жизни в духе «Вася остался без паспорта в чужом городе, родственников нет, в животе бурчит». Оцениваем способность игроков разработать качественный план решения проблем.

3. Отбираем игроков в Доту, WoW или тому подобную командную игру. Просим выполнить сложное коллективное задание, которое требует согласованных действий сразу от нескольких человек. Убеждаемся, что команда из опытных игроков легко рвёт команду из тех, кто в игры не играет принципиально.

4. Отбираем игроков в экономические стратегии. Просим оценить три бизнес-плана по развитию вымышленной компании.

5. Отбираем игроков в песочницы. Просим спроектировать арктическую базу на 20 человек, используя выделенные ресурсы и ограниченный бюджет.

6. Отбираем игроков в квесты. Выдаём список улик и просим разобраться, кто же убил полковника Протеро. Дополнительно просим найти в офисе спрятанный пакетик с порошком.

7. Отбираем игроков в Римволд, в «Зис из зе Полис» и тому подобные офицерские симуляторы. Предлагаем им разрешить конфликт в коллективе подчинённых (специально нанятых актёров). Смотрим на качество решений.

8. Отбираем игроков в сложные, хардкорные игры. Даём им относительно простое задание, но делаем так, что в ходе выполнения они терпят неудачу за неудачей. Засекаем время до первой беспомощной истерики. Ожидание — опытные игроки будут сохранять хладнокровие значительно дольше среднего.

Список можно продолжать, я перечислил только несколько самых очевидных направлений для экспериментов. Ничего сложного, как видите, лишь бы в команде учёных нашёлся эксперт, отличающий Дварф Фортресс от Супер Марио.

Кажется, пока что современная исследовательская мысль застряла в том времени, когда каждый смышлёный студент считался крутым хакером, способным решить любую проблему с компьютерами за три копейки. Делить компьютерщиков на программистов, админов, тестировщиков и, допустим, железячников тогда ещё не умели — прежде всего по той причине, что обывателям было на всё это наплевать. Молодёжь гоняет человечков по экрану — о, а давайте-ка протестируем их спинной мозг!

Что же, фундаментальная наука — одна из самых коррумпированных отраслей экономики, сильно опережающая в рейтинге жульничества и строительство, и даже таможню. Пожалуй, мне остаётся только порадоваться, что гениальное исследование, которое мы сегодня обсуждаем, провели не в России, а в США.