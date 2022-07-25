 

Режиссер фильма «Почтальон всегда звонит дважды» Боб Рейфелсон умер в США

25.07.2022, 10:54, Новости дня
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Американский режиссер Боб Рейфелсон, снявший фильм «Почтальон всегда звонит дважды», скончался на 90-м году жизни, информирует издание Variety.

Личный ассистент Рейфелсона сообщила, что он мирно умер в своем доме в городе Аспен (штат Колорадо) в окружении родных, передает РИА «Новости».

Одна из первых картин Рейфелсона роуд-муви «Пять легких пьес» (1970) была внесена в Национальный реестр фильмов США для хранения в Библиотеке конгресса. Фильм сделал звездой актера Джека Николсона, дружившего с Рейфелсоном.

Николсон также сыграл главную роль в неонуаре «Почтальон всегда звонит дважды» (1981). Российские зрители знакомы с творчеством режиссера прежде всего по этой работе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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