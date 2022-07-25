В офисе Зеленского заявили о прибытии на Украину польских танков

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что польские танки уже прибыли на Украину.

«PT-91 Twardy (польский боевой танк) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», – передает РИА «Новости» сообщение Ермака.

Ранее польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане».

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