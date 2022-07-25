 

В офисе Зеленского заявили о прибытии на Украину польских танков

25.07.2022, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что польские танки уже прибыли на Украину.

«PT-91 Twardy (польский боевой танк) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», – передает РИА «Новости» сообщение Ермака.

Ранее польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01.22 / В российской армии недостаточно грузовиков для полномасштабного вторжения в Украину – Forbes

06.03.22 / Путин поручил определить список недружественных стран

19.07.21 / “Вот это шары”. Паперная показала грудь

26.06.21 / В Денисовой пещере на Алтае впервые нашли следы Homo sapiens

12.03.21 / Корниенко о финансировании партии: Кто подрядчик моего подрядчика – извините, знать не могу. Скажите, что в этом есть криминал

15.03.21 / Арестович о новом плане мирного урегулирования на Донбассе: Даже я не знаю, что там происходит

01.05.22 / Жители Тамбовской области собрали 35 тонн гуманитарного груза для ДНР и ЛНР

12.06.22 / В ЛНР прошел флешмоб ко Дню России #МыВместе

18.10.21 / Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер из-за осложнений COVID-19

17.09.20 / ФРС сохранила процентные ставки на прежнем уровне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика