В офисе Зеленского заявили о прибытии на Украину польских танков
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Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что польские танки уже прибыли на Украину.
«PT-91 Twardy (польский боевой танк) от Польши уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», – передает РИА «Новости» сообщение Ермака.
Ранее польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что устаревшие танки Т-72 и PT-91 Twardy, которые есть у Польши, значительно уступают современным российским танкам. Он отметил, что сейчас в польской армии значительное количество Т-72 и PT-91 Twardy, модернизированные российские танки превосходят их «в тактико-техническом плане».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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