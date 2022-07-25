 

В Самарской области упал легкомоторный гидросамолет

25.07.2022, 10:45, Разное
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При подлете к Самарской области легкомоторный гидросамолет “Борей” (RA-32219G) столкнулся с деревом. О пострадавших не сообщалось.
Авария произошла в воскресенье, 24 июля, в 18:45, в Приволжском районе, недалеко от Ширяевского, в Ставропольском районе.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, гидроплан получил повреждения. Виновником происшествия считается неустановленное посадочное устройство.

Расследованием происшествия занимаются сотрудники как Средневолжского линейного отдела МВД РФ на транспорте, так и Куйбышевский помощник транспортного прокурора.

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что штурмовик Су-25 выполнял плановый тренировочный полет и упал в районе Ростова.



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