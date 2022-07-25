 

“Газпром” обеспечивает транзит газа через Украину

25.07.2022, 10:45, Разное
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Представитель российского “Газпрома” Сергей Куприянов заявил, что “Газпром” поставляет газ в Украину через газоизмерительную станцию “Суджа” в объеме, подтвержденном Украиной. Это 41,7 миллиона кубометров.
Газпром” поставляет российский газ Украине для транзита в объеме, подтвержденном Украиной через систему газового мониторинга “Суджа” – 41,7 млн. кубометров 25 июля. Он сообщил, что заявка на газоизмерительную систему “Сохрановка” была отклонена”.



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