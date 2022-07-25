Германия увеличила закачку природного газа в свои газовые хранилища

По данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), Германия увеличила темпы закачки газа в подземные резервуары после возобновления работы “Северного потока”. Техническое обслуживание “Северного потока” было остановлено 11 июля и возобновлено 21 июля.

Во время планового технического обслуживания “Северного потока” Германия неоднократно переходила на чистый отбор газа из своих подземных газопроводов. Однако после возобновления экспорта по “Северному потоку” чистый отбор увеличился до 0,39 баррелей в сутки (по состоянию на 7 часов утра по московскому времени 24 июля).

Однако выходные дни традиционно являются временем, когда темпы закачки в хранилища возрастают. В настоящее время в Германии объем хранилищ составляет 65,91%, что эквивалентно 14,56 млрд. кубометров. Подземные хранилища газа в Европе заполнены на 66,24% и вмещают около 66,9 млн. кубометров.

До этого момента в Европе сохраняются ограничения на поставки российского газа. Северный поток” будет продолжать прокачку на 40% своей мощности, что составляет почти 170 000 000 кубометров в сутки. Это эквивалентно 64 миллионам кубических метров в день. Этот уровень эквивалентен примерно 64 миллионам кубических метров в день. Из-за проблем с турбинами Siemens прокачка по главному российскому газовому маршруту в Европу была остановлена с июня.